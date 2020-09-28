İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu

İngiltere'de kızının eski erkek arkadaşıyla ilişkiye başlayan ve ilk eşcinsel evlilik olarak kayıtlara geçen Barrie Drewitt-Barlow ve Scott Hutchison çiftinin kızları oldu. Çocuklarını kucaklarına alan eşcinsel aile, mutluluklarını sosyal medyadan paylaştıkları video ile duyurdu.