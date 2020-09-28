İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu

28.09.2020 13:33 | Son Güncelleme: 28.09.2020 14:55

İngiltere'de kızının eski erkek arkadaşıyla ilişkiye başlayan ve ilk eşcinsel evlilik olarak kayıtlara geçen Barrie Drewitt-Barlow ve Scott Hutchison çiftinin kızları oldu. Çocuklarını kucaklarına alan eşcinsel aile, mutluluklarını sosyal medyadan paylaştıkları video ile duyurdu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da eşcinsel evlilik yapan Barrie Drewitt-Barlow ve Scott Hutchison kız çocuklarını kucaklarına aldı.

KIZININ ESKİ ERKEK ARKADAŞI İLE EVLENMİŞTİ

İngiltere'nin başkenti Londra'da ilk eşcinsel evliliği olarak kayıtlara geçen Barrie Drewitt-Barlow, (50) kızının eski erkek arkadaşı Scott Hutchison(25) ile evlendi. Eşcinsel çift, Valentina adlı kız çocuklarını önceki gün kucaklarına aldı.

MUTLULUKLARINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTILAR

Barrie Drewitt-Barlow, bebeğin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Barlow, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bebeklerinin bir ay erken doğduğunu ve isminin Valentina Willow Drewitt-Barlow olduğunu duyurdu. sosyal medya hesaplarından bebeğin videosunu paylaştı.

"KUTSANMIŞ HİSSEDİYORUZ"

Barrie paylaşımında, "Güzel kızımız Valentina Willow Drewitt-Barlow dünyaya hoşgeldin. Kızımız neredeyse bir ay erken doğdu ama yine de mükemmel. Tamamen kutsanmış hissediyoruz. Seni Seviyorum Scott" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (22)
ÇOK BİLMİŞ KIZ ASLI: TIP İLERLEDİ HER ŞEY MÜMKÜN ARTIK. ÇİFTİMİZENMUTLULUKLAR DİLERİM.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
İSTANBUL: Eşcinselin nasıl çocuğu olur ya? erkeğin çocuğumu olur. Kıyamet alametleri hepsi tamam
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BALKAN KÜRDÜ....C.C.C: dini kitabımız kuranda derki eş cinsel ilişkiye girenler direk cehennemliktir kısa ve net. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Mert Fırat Demet Akalın Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Eddie Newton Gökhan Gönül Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Çocuk Ermeni Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu - Londra
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 15:42:23. #1.14#
title