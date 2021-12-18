Son dakika gündem: İçinde askerlerin bulunduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
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Son dakika gündem: İçinde askerlerin bulunduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika gündem: İçinde askerlerin bulunduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki Piyade Uzman Onbaşı İsmail Acar (28) hayatını kaybetti, 3 uzman onbaşı da yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki Piyade Uzman Onbaşı İsmail Acar (28) hayatını kaybetti, 3 uzman onbaşı da yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Göksun- Kayseri kara yolunun Keklikoluk mevkiinde meydana geldi. Göksun'dan Pınarbaşı'na giden Piyade Uzman Çavuş Serhat Doğan yönetimindeki 38 SF 676 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Acar hayatını kaybetti. Acar'ın yanındaki piyade uzman onbaşılar Serhat Doğan, Ferhat Aslan ve Serhat Kaya ise yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından da Kahramanmaraş'a sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden İsmail Acar ile yaralı 3 askerin Kahramanmaraş 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi.


Son dakika gündem: İçinde askerlerin bulunduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika gündem: İçinde askerlerin bulunduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika gündem: İçinde askerlerin bulunduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika gündem: İçinde askerlerin bulunduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika gündem: İçinde askerlerin bulunduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika gündem: İçinde askerlerin bulunduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika gündem: İçinde askerlerin bulunduğu otomobil kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Son Dakika Haberleri

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