Son dakika haberi! Hukuk fakültesini kazanan genç, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi - Haberler
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Son dakika haberi! Hukuk fakültesini kazanan genç, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

AA / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bu yıl hukuk fakültesini kazanan Sıdıka Merve Canlı (19), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bu yıl hukuk fakültesini kazanan Sıdıka Merve Canlı (19), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeşilköy mahallesinde oturan Canlı'nın sabah uyanmayınca odasına giden ailesi, kızlarının hareketsiz yattığını gördü.

Ailesinin haber vermesi üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Canlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Canlı'nın yapılan ilk otopsisinde kalp krizi geçirdiği belirlendi. Cenazesi, Dörtyol Yeşilköy Mahallesi Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Genç kızın, bu yıl İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandığı öğrenildi.

Son dakika haberi! Hukuk fakültesini kazanan genç, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Son dakika haberi! Hukuk fakültesini kazanan genç, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Son dakika haberi! Hukuk fakültesini kazanan genç, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Son dakika haberi! Hukuk fakültesini kazanan genç, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
AA / Mustafa Özer - Son Dakika Haberleri
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