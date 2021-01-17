Son dakika gündem: Hatay'da yağış nedeniyle tıkanan su kanalını polis memuru açtı
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Son dakika gündem: Hatay'da yağış nedeniyle tıkanan su kanalını polis memuru açtı

17.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:16
Son dakika gündem: Hatay'da yağış nedeniyle tıkanan su kanalını polis memuru açtı

Son dakika haberine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tıkanan su kanalı, polis memurunun müdahalesiyle açıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tıkanan su kanalı, polis memurunun müdahalesiyle açıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, devriye görevini yaparken yol kenarındaki su kanalından taşan suyu fark etti.

Polis memuru, ekip aracından inerek kanalda biriken toprak ve taşları kendi eliyle temizledi.

Cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyadan paylaşılan o anlar büyük beğeni topladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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