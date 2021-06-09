Son dakika gündem: Hatay'a şehit ateşi düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Hatay'a şehit ateşi düştü

Son dakika gündem: Hatay'a şehit ateşi düştü
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ŞIRNAK'ta dün görev sırasında silah kazası nedeniyle şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın acı haberi, memleketi Hatay'daki ailesine ulaştı.

ŞIRNAK'ta dün görev sırasında silah kazası nedeniyle şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın acı haberi, memleketi Hatay'daki ailesine ulaştı.

Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın şehit olduğu haberi, Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Bekar olan şehit Yılmaz'ın ailesinin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yılmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.Şırnak'ta yapılan askeri törenin ardından Hatay'a getirilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın cenazesi, bugün Antakya Mezarlık Kompleksi'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.


Son dakika gündem: Hatay'a şehit ateşi düştü
Son dakika gündem: Hatay'a şehit ateşi düştü
Son dakika gündem: Hatay'a şehit ateşi düştü
Son dakika gündem: Hatay'a şehit ateşi düştü
Son dakika gündem: Hatay'a şehit ateşi düştü
Son dakika gündem: Hatay'a şehit ateşi düştü
Son dakika gündem: Hatay'a şehit ateşi düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

Yarım asır sonra evlatlık olduğunu öğrendi, ailesini bulmak için Bursa'ya taşındı
Yarım asır sonra evlatlık olduğunu öğrendi, ailesini bulmak için Bursa'ya taşındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Seda Sayan Demet Akalın Rahşan Gülşan
Spor Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Hatay'a şehit ateşi düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 14:07:48. #1.15#

title