Son dakika gündem: Harlem'de öldürülen polis memuru için anma töreni düzenlendi
AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Anma töreninden detaylar Törende konuşan polis memurları NEW YORK - 22 Ocak Cumartesi günü 22 yaşındaki polis memuru Wilbert Mora'nın öldürülmesinin ardından Harlem'de anma töreni düzenlendi.
Anma töreninden detaylar
Törende konuşan polis memurları NEW YORK - 22 Ocak Cumartesi günü 22 yaşındaki polis memuru Wilbert Mora'nın öldürülmesinin ardından Harlem'de anma töreni düzenlendi.