Son dakika gündem: Harlem'de öldürülen polis memuru için anma töreni düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Harlem'de öldürülen polis memuru için anma töreni düzenlendi

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Anma töreninden detaylar Törende konuşan polis memurları NEW YORK - 22 Ocak Cumartesi günü 22 yaşındaki polis memuru Wilbert Mora'nın öldürülmesinin ardından Harlem'de anma töreni düzenlendi.

Anma töreninden detaylar

Törende konuşan polis memurları NEW YORK - 22 Ocak Cumartesi günü 22 yaşındaki polis memuru Wilbert Mora'nın öldürülmesinin ardından Harlem'de anma töreni düzenlendi.

Son dakika gündem: Harlem'de öldürülen polis memuru için anma töreni düzenlendi

Son dakika gündem: Harlem'de öldürülen polis memuru için anma töreni düzenlendi

Son dakika gündem: Harlem'de öldürülen polis memuru için anma töreni düzenlendi

AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri

Polis Memuru, Harlem, Polis, Ocak, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title