Son dakika gündem: HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ KURYE ÖLDÜ
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Son dakika gündem: HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ KURYE ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre KONYA'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletli kurye Mustafa Bakar (24) yaşamını yitirdi.

KONYA'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletli kurye Mustafa Bakar (24) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Çaybaşı Caddesi'nde meydana geldi. Kurye Mustafa Bakar, plakasız motosikletle mesai arkadaşını almaya gittiği sırada karşı yönden gelen sol tarafa dönüş yapan Zübeyt D.'nin(46) kullandığı 42 DEH 10 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletiyle savrulup kaldırımdaki elektrik ve telefon hattı direğine çarpan başında kask olan Bakar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Zübeyt D. de gözaltına alındı.

Son dakika gündem: HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ KURYE ÖLDÜ
Son dakika gündem: HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ KURYE ÖLDÜ
Son dakika gündem: HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ KURYE ÖLDÜ
Son dakika gündem: HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ KURYE ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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