Son dakika gündem: Gündoğmuş ilçesindeki orman yangını (3)
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Son dakika gündem: Gündoğmuş ilçesindeki orman yangını (3)

Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Yanan ormanlık alanın havadan drone ile görüntülenmesi Söndürme çalışmalarına katılan Hüseyin Güler ile röportaj Yangından zarar gören evler Gündoğmuş ilçesine bağlı Senir mevkiinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyorANTALYA - Gündoğmuş ilçesine bağlı Senir mevkiinde çıkan orman...

Yanan ormanlık alanın havadan drone ile görüntülenmesi

Söndürme çalışmalarına katılan Hüseyin Güler ile röportaj

Yangından zarar gören evler Gündoğmuş ilçesine bağlı Senir mevkiinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor

ANTALYA - Gündoğmuş ilçesine bağlı Senir mevkiinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor (3)

Son dakika gündem: Gündoğmuş ilçesindeki orman yangını (3)
Son dakika gündem: Gündoğmuş ilçesindeki orman yangını (3)
Son dakika gündem: Gündoğmuş ilçesindeki orman yangını (3)
Son dakika gündem: Gündoğmuş ilçesindeki orman yangını (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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Yangın nedeniyle boşaltılan Gündoğmuş ilçesinin Belediye Başkanı Özeren'den skandal sözler: 'Keşke evimiz yansaydı' diyecekler
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Son dakika haber | Bakanlar Çavuşoğlu ve Karaismailoğlu, Antalya Gündoğmuş yangın bölgesinde konuştu: (1)
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