Son dakika gündem: Gündoğmuş ilçesindeki orman yangını (3)
Son dakika gündem haberi: Yanan ormanlık alanın havadan drone ile görüntülenmesi Söndürme çalışmalarına katılan Hüseyin Güler ile röportaj Yangından zarar gören evler Gündoğmuş ilçesine bağlı Senir mevkiinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyorANTALYA - Gündoğmuş ilçesine bağlı Senir mevkiinde çıkan orman...
Yanan ormanlık alanın havadan drone ile görüntülenmesi
Söndürme çalışmalarına katılan Hüseyin Güler ile röportaj
Yangından zarar gören evler Gündoğmuş ilçesine bağlı Senir mevkiinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor
ANTALYA - Gündoğmuş ilçesine bağlı Senir mevkiinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş