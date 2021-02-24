Son dakika haber | Görme engelli Tuana Şahin'den Ak Parti İl Kongresinde "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısı
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Son dakika haber | Görme engelli Tuana Şahin'den Ak Parti İl Kongresinde "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısı

24.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:47

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede kürsüye geldiği sırada, görme engelli Tuana Şahin, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" ve "bana her şey seni hatırlatıyor" şarkılarını seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Şahin'e eşlik etti. 

 


- İstanbul
Son dakika haber | Görme engelli Tuana Şahin'den Ak Parti İl Kongresinde 'Bana her şey seni hatırlatıyor' şarkısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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