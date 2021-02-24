Son dakika haber | Görme engelli Tuana Şahin'den Ak Parti İl Kongresinde "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede kürsüye geldiği sırada, görme engelli Tuana Şahin, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" ve "bana her şey seni hatırlatıyor" şarkılarını seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Şahin'e eşlik etti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı