Son dakika haber! Gebze'de deponun çatısını tamir etmek isterken düşerek hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haber! Gebze'de deponun çatısını tamir etmek isterken düşerek hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre GEBZE çalıştığı deponun fırtına nedeniyle çatısında oluşan hasarı tamir etmek için çatıya çıkan 41 yaşındaki Yurdal Gökçe düşerek hayatını kaybetti.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - GEBZE çalıştığı deponun fırtına nedeniyle çatısında oluşan hasarı tamir etmek için çatıya çıkan 41 yaşındaki Yurdal Gökçe düşerek hayatını kaybetti.

Yurdal Gökçe (41) dün Gebze'de çalıştığı deponun fırtına nedeniyle zarar gören saclarını düzeltmek için çatıya çıktı. Çatının çökmesiyle birlikte aşağıya düştü. Gökçe olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yurdal Gökçe'nin ağabeyi Cemal Gökçe, "Marmara bölgesindeki fırtınadan dolayı kardeşimin çalıştığı deponun çatısındaki saclar yerinden kalkmış. O da onu onarmak için kendi inisiyatifiyle çatıya çıkmış. Maalasef orada çökme sonucunda depo içine düşmüş" dedi.


Son dakika haber! Gebze'de deponun çatısını tamir etmek isterken düşerek hayatını kaybetti

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