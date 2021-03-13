Son dakika gündem: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 314 kişiye para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 314 kişiye para cezası uygulandı

13.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:42
Son dakika gündem: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 314 kişiye para cezası uygulandı

Son dakika haberler: Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 314 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 314 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 257, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 57 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 1544 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Prens Harry Hakan Taşıyan
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 314 kişiye para cezası uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 10:44:35. #1.14#
title