Son dakika gündem: Filistinli öğrenciler, İsrail güçlerinin dün 5 üniversite öğrencisini gözaltına almasını protesto etti - Haberler
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Son dakika gündem: Filistinli öğrenciler, İsrail güçlerinin dün 5 üniversite öğrencisini gözaltına almasını protesto etti

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Görüntü Dökümü: Filistinli öğrencilerin Beit-İl askeri kontrol noktası yakınlarında toplanması Pazartesi günü tutuklanan öğrencilerden Abdel Hafez Al-Sharbati'nin konuşması Göstericilerin slogan atıp pankart ve dövizler taşıması RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan...

Görüntü Dökümü:

Filistinli öğrencilerin Beit-İl askeri kontrol noktası yakınlarında toplanması

Pazartesi günü tutuklanan öğrencilerden Abdel Hafez Al-Sharbati'nin konuşması

Göstericilerin slogan atıp pankart ve dövizler taşıması RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Birzeit Üniversitesi öğrencileri, İsrail güçlerinin dün 5 üniversite öğrencisini gözaltına almasını protesto etmek için Beit-İl askeri kontrol noktası yakınlarında gösteri düzenledi.

Son dakika gündem: Filistinli öğrenciler, İsrail güçlerinin dün 5 üniversite öğrencisini gözaltına almasını protesto etti

Son dakika gündem: Filistinli öğrenciler, İsrail güçlerinin dün 5 üniversite öğrencisini gözaltına almasını protesto etti

Son dakika gündem: Filistinli öğrenciler, İsrail güçlerinin dün 5 üniversite öğrencisini gözaltına almasını protesto etti

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Son Dakika Haberleri

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