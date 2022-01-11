Son dakika gündem: Filistinli öğrenciler, İsrail güçlerinin dün 5 üniversite öğrencisini gözaltına almasını protesto etti
AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Görüntü Dökümü: Filistinli öğrencilerin Beit-İl askeri kontrol noktası yakınlarında toplanması Pazartesi günü tutuklanan öğrencilerden Abdel Hafez Al-Sharbati'nin konuşması Göstericilerin slogan atıp pankart ve dövizler taşıması RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan...
Görüntü Dökümü:
Filistinli öğrencilerin Beit-İl askeri kontrol noktası yakınlarında toplanması
Pazartesi günü tutuklanan öğrencilerden Abdel Hafez Al-Sharbati'nin konuşması
Göstericilerin slogan atıp pankart ve dövizler taşıması RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Birzeit Üniversitesi öğrencileri, İsrail güçlerinin dün 5 üniversite öğrencisini gözaltına almasını protesto etmek için Beit-İl askeri kontrol noktası yakınlarında gösteri düzenledi.