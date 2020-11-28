Fatih'te 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Fatih'te 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü

28.11.2020 17:59 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:06

Fatih'te tadilat yapılan 6 katlı otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te tadilat yapılan 6 katlı otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Beyazıt Darphane Sokak'ta, tadilat yapılan 6 katlı otelde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Tadilat yapan içiler oteli hemen boşalttı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Fatih, Beyoğlu ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
İstanbul'da tedirgin eden görüntüler! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor
İstanbul'da tedirgin eden görüntüler! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı, ardından binada soğutma çalışması yaptı.

Fatih'te 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü
Fatih'te 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

İlgili Haberler

ŞANLIURFA - Otelde çıkan yangın söndürüldü
ŞANLIURFA - Otelde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber | Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar
Son dakika haber | Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar
Hastanenin çatı katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Hastanenin çatı katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Bülent Arınç Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Enes Batur Acun Ilıcalı Eser Yenenler Burcu Esmersoy
Spor Orhun Ene Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü İran Kaza İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fatih'te 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 18:06:06. #1.14#
title