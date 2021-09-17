Son dakika gündem: Eski imar müdürüne müstehcen çocuk görüntülerinden 2 yıl 9 ay hapis

BOLU Belediyesi'nde 6 yıl İmar ve şehircilik müdürü olarak görev yapan Mehmet Özen, bilgisayarında tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle tutuksuz yargılandığı davada, 2 yıl 9 ay hapis cezası ile 5 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl ekim ayında ihbar üzerine Bolu Belediyesi'nde 6 yıldır imar ve şehircilik müdürü olarak görev yapan Mehmet Özen'i takibe aldı. Özen'in bilgisayarında inceleme yapan ekipler, çok sayıda müstehcen çocuk içerikleri indirildiğini tespit etti. Yasak içerikleri bilgisayarında bulundurduğu tespit edilen Özen, gözaltına alındı. Mehmet Özen, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Mehmet Özen hakkında Bolu 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri bulundurma' suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama sürecinde, sanığın avukatlarının 'suçun değişme ihtimali' yönündeki itirazı üzerine Mehmet Özen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.