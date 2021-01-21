Eşiyle sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan ayakkabıcı hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde, Fatih Mahallesi 405 Sokak'ta akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, eşi ile birlikte sokakta yürüyen Mustafa Kaya (49), iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı durumdaki Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan, ayakkabıcı olduğu öğrenilen Kaya'nın hastaneye gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı