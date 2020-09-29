Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada!
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Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada!

29.09.2020 23:10 | Son Güncelleme: 29.09.2020 23:25
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada!

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısının ardından, Azerbaycan ordusu saldırılara karşılık verdi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısının ardından, Azerbaycan ordusu saldırılara karşılık verdi. Cephede Azerbaycan ordusunun silah atışları altında kalan Ermeni askerlerinin, 'Bizi burada yalnız bıraktılar. Yardım edin çığlıkları kameraya yansıdı.

Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan sınırına yönelik düzenlediği saldırıların ardından Azerbaycan ordusu, karşılık verdi. Azerbaycan medyası tarafından servis edilen haberde, Azerbaycan ordusunun açtığı ateş altında kalan Ermeni askerlerinin, 'Bizi burada yalnız bıraktılar' diyerek ağladığı an kameraya yansıdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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