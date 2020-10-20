Son dakika gündem: Erdoğan: "Bir sonraki safhada 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız"
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Son dakika gündem: Erdoğan: "Bir sonraki safhada 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız"

20.10.2020 19:57 | Son Güncelleme: 20.10.2020 20:02

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir sonraki safhada 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız. Bu vizyonu kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere dönüştürecek çalışmalara başladık. Her alanda yürüyen bu hazırlıklar tamamlandığında, önümüzdeki 30 yılın yol haritası elimizde olacak."

Son dakika gündem: Erdoğan: 'Bir sonraki safhada 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız'
Son dakika gündem: Erdoğan: 'Bir sonraki safhada 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız'
Son dakika gündem: Erdoğan: 'Bir sonraki safhada 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız'
Son dakika gündem: Erdoğan: 'Bir sonraki safhada 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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