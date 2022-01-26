Son dakika gündem: Efteni Gölü Kuş Cenneti'nde kar manzarası havadan görüntülendi

GÖLYAKA, DÜZCE (AA) - Düzce'de, yaklaşık 150 kuş türüne ve endemik bitkilere ev sahipliği yapan Efteni Gölü Kuş Cenneti'ndeki gölün yüzeyi buz tuttu.

Kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kuş Cenneti'nde hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının düşmesiyle kuş cennetindeki gölün yüzeyi buzla kaplandı.

Zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla göçmen kuşların göç yolu üzerindeki uğrak yerlerinden olan bölgeyi ziyaret eden doğaseverler, gölün çevresinde yürüyüş yaparak ve fotoğraf çekerek güzel manzaranın tadını çıkarıyor.

Yetkililer, ziyaretçileri donan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kuş cennetinde oluşan güzel manzara havadan da görüntülendi.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine, bölgenin her mevsim ayrı güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Gölün yüzeyinin buz tuttuğunu belirten Demircan, "Önümüzdeki yıl bu zamanlarda gölde çalışma yapılarak turizm anlamında büyük bir adım atılacak. Misafirlerimiz geliyor ve bu muhteşem manzarayı izliyor. Özellikle kuş gözlemcilerimiz gelip gölün su kaynağı olan yerlerinde bulunan kuşlarımızı görüntülüyor." diye konuştu.