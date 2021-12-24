Son dakika gündem: Duygu Delen'in ölümüne ilişkin detaylı rapor gelmedi, duruşma ertelendi

GAZİANTEP'te, Duygu Delen'in (17) balkondan düşüp öldüğü olaya ilişkin tutuklanıp hakkında 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (21) yargılanmasına devam edildi.

7'nci kez görülen duruşma, mahkeme heyetinin Adli Tıp Kurumu Başkanlığından talep ettiği detaylı rapor gelmediği için ertelendi.