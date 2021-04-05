Son dakika gündem: 'Dur' ihtarına uymayarak polis aracına çarpıp kaçtı, evinde yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: 'Dur' ihtarına uymayarak polis aracına çarpıp kaçtı, evinde yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: 'Dur' ihtarına uymayarak polis aracına çarpıp kaçtı, evinde yakalandı

Son dakika haberi... KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında 'dur' ihtarına uymayıp, polis aracına çarparak kaçan otomobilin sürücüsü evinde yakalandı.

KAYSERİ'de, sokağa çıkma kısıtlamasında 'dur' ihtarına uymayıp, polis aracına çarparak kaçan otomobilin sürücüsü evinde yakalandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Murat A.'ya (21) 5 bin 60 TL ceza kesildi.

Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde, gece saatlerinde meydana gelen olayda Murat A., 50 AC 006 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken, kavşakta görevli polislerin 'dur' ihtarına uymadı. İddiaya göre paniğe kapılan sürücü polis ekip otosuna çarparak kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucunda şüpheli Murat A., otomobilini Battalgazi mahallesi Paşalı sokaktaki evinin önüne park ederek evine gitti. Devriye halindeki polis, şüphelinin otomobilini tespit edip, şüpheli  Murat A.'yı gözaltına aldı. Murat A., 'Trafiği tehlikeye sokmak', 'Tehlikeli şerit değiştirme' ve 'Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal' suçundan 5 bin 60 TL cezaya çarptırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Son dakika gündem: 'Dur' ihtarına uymayarak polis aracına çarpıp kaçtı, evinde yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burak Deniz Demet Akalın Burcu Biricik Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fevzi Çakmak Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: 'Dur' ihtarına uymayarak polis aracına çarpıp kaçtı, evinde yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 01:34:35. #1.14#
title