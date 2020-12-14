Son dakika gündem: DTB Başkanı Yeşil'in eşi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: DTB Başkanı Yeşil'in eşi koronavirüsten hayatını kaybetti

14.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:57
Son dakika gündem: DTB Başkanı Yeşil'in eşi koronavirüsten hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre DİYARBAKIR Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil'in eşi Sümbül Yeşil, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil'in eşi Sümbül Yeşil, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Engin Yeşil ve eşi Sümbül Yeşil'in yaklaşık 1 ay önce yapılan Covid-19 testlerinin sonucu pozitif çıktı. Engin Yeşil, tedaviyle sağlığına kavuşurken, eşi Sümbül Yeşil durumunun ağırlaşması üzerine özel hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sümbül Yeşil, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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