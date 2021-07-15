Son dakika gündem: Dörtyol'da şehitlikler ziyaret edildi
Son dakika gündem haberi: Şehitler için düzenlenen mevlit programı Kur'an-ı Kerim tilaveti İlçe Müftüsü Bilal Kadı tarafından hatim duası yapılması Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde düzenlenen program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması İlçe Müftüsü Bilal Kadı tarafından şehitler için dua okunması HATAY -...
Şehitler için düzenlenen mevlit programı
Kur'an-ı Kerim tilaveti
İlçe Müftüsü Bilal Kadı tarafından hatim duası yapılması
Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde düzenlenen program
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
İlçe Müftüsü Bilal Kadı tarafından şehitler için dua okunması
HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde ve Nursan Merkez Camisi'nde şehitler için çeşitli programlar düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer