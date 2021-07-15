Son dakika gündem: Dörtyol'da şehitlikler ziyaret edildi
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Son dakika gündem: Dörtyol'da şehitlikler ziyaret edildi

Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Şehitler için düzenlenen mevlit programı Kur'an-ı Kerim tilaveti İlçe Müftüsü Bilal Kadı tarafından hatim duası yapılması Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde düzenlenen program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması İlçe Müftüsü Bilal Kadı tarafından şehitler için dua okunması HATAY -...

Şehitler için düzenlenen mevlit programı

Kur'an-ı Kerim tilaveti

İlçe Müftüsü Bilal Kadı tarafından hatim duası yapılması

Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde düzenlenen program

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

İlçe Müftüsü Bilal Kadı tarafından şehitler için dua okunması

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde ve Nursan Merkez Camisi'nde şehitler için çeşitli programlar düzenlendi.

Son dakika gündem: Dörtyol'da şehitlikler ziyaret edildi
Son dakika gündem: Dörtyol'da şehitlikler ziyaret edildi
Son dakika gündem: Dörtyol'da şehitlikler ziyaret edildi
Son dakika gündem: Dörtyol'da şehitlikler ziyaret edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

Acı haberler peş peşe geliyor! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
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