Son dakika gündem: Dörtyol'da şehitlikler ziyaret edildi

Son dakika gündem haberi: Şehitler için düzenlenen mevlit programı Kur'an-ı Kerim tilaveti İlçe Müftüsü Bilal Kadı tarafından hatim duası yapılması Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde düzenlenen program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması İlçe Müftüsü Bilal Kadı tarafından şehitler için dua okunması HATAY -...