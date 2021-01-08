Kolu makineye sıkışan iplik atölyesi sahibi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kolu makineye sıkışan iplik atölyesi sahibi hayatını kaybetti

08.01.2021 22:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 23:35

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kolunu makineye kaptıran iplik atölyesi sahibi yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kolunu makineye kaptıran iplik atölyesi sahibi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Akçeşme Mahallesi'nde kendisine ait iplik çözgü atölyesinde çalışan İbrahim Keskin'in (31) giysisi makineye dolandı.

Giysisini kurtarmaya çalışırken kolu makineye sıkışan Keskin'in yüzü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Keskin'i ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Keskin, hastanede hayatını kaybetti.

Kolu makineye sıkışan iplik atölyesi sahibi hayatını kaybetti
Kolu makineye sıkışan iplik atölyesi sahibi hayatını kaybetti
Kolu makineye sıkışan iplik atölyesi sahibi hayatını kaybetti
Kolu makineye sıkışan iplik atölyesi sahibi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ziya Selçuk Yaşar Güler Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Sofiane Feghouli Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Kongre Kocaeli Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kolu makineye sıkışan iplik atölyesi sahibi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 23:35:19. #1.15#
title