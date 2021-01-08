Kolu makineye sıkışan iplik atölyesi sahibi hayatını kaybetti
08.01.2021 22:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 23:35
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kolunu makineye kaptıran iplik atölyesi sahibi yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kolunu makineye kaptıran iplik atölyesi sahibi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Akçeşme Mahallesi'nde kendisine ait iplik çözgü atölyesinde çalışan İbrahim Keskin'in (31) giysisi makineye dolandı.
Giysisini kurtarmaya çalışırken kolu makineye sıkışan Keskin'in yüzü de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Keskin'i ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.
Keskin, hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu