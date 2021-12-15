Son dakika gündem: Denizli'de bir esnaf, tatlı dolu tepsisinin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu - Haberler
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Son dakika gündem: Denizli'de bir esnaf, tatlı dolu tepsisinin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu

Son dakika gündem: Denizli'de bir esnaf, tatlı dolu tepsisinin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu
AA / Muhittin Çakır - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Denizli'nin Çivril ilçesinde seyyar tatlıcılık yapan kişi, tezgahından 3 tepsi tatlının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde seyyar tatlıcılık yapan kişi, tezgahından 3 tepsi tatlının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Çatlar Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır seyyar tezgahta tatlı satan Rıfat Aymergen, yemek için tezgahın yanından ayrılıp geri döndüğü sırada bir kişinin tatlı dolu 3 tepsiyi alarak koşarak gittiğini gördü.

Bu kişiyi kovalayan ve yakalayamayan Aymergen, polise başvurdu.

Aymergen gazetecilere hırsızların tepsileri getirmesini istediğini söyledi.

AA / Muhittin Çakır - Son Dakika Haberleri

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