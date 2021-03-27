Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA HEYETİ'Nİ KABUL EDİYOR
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Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA HEYETİ'Nİ KABUL EDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile Konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi'yi kabul ediyor.

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Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile Konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi'yi kabul ediyor. Üsküdar'daki Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile Konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Libya Başkanlık Konseyi'nin göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenleyecekleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuluyor.

Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA HEYETİ'Nİ KABUL EDİYOR
Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA HEYETİ'Nİ KABUL EDİYOR
Son dakika gündem: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA HEYETİ'Nİ KABUL EDİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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