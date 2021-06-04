Son dakika haberi: Ceviz kırma cinayetinin ilk duruşmasında karar
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Son dakika haberi: Ceviz kırma cinayetinin ilk duruşmasında karar

Son dakika haberi: Ceviz kırma cinayetinin ilk duruşmasında karar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: SULTANGAZİ'de ceviz kırarken çıkan gürültüden rahatsız olduğu için komşusunu vurduğu iddia edilen Mustafa Turan hakkında ilk celsede karar çıktı.

SULTANGAZİ'de ceviz kırarken çıkan gürültüden rahatsız olduğu için komşusunu vurduğu iddia edilen Mustafa Turan hakkında ilk celsede karar çıktı. Mahkeme, sanık Turan hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.  İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Mustafa Turan getirilirken, ölen Velit Bakır'ın yakınları da hazır bulundu. 

"SİLAH KAZARA PATLADI"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mustafa Turan, "Beton yıkılıyormuş gibi sesler duydum. Dışarı çıktım bu sefer sesin bodrumdan geldiğini anladım. Bodruma inince karanlıkta kimseyi görmedim ve korktum. Eve dönüp silahımı aldım. Sonra komşumun yanına gittim. 'Dışarıdan ses geliyor, sizde duyuyor musunuz' dedim. 'Bizden geliyor, sen o kadar ses yapıyorsun biz sana bir şey demiyoruz' dedi. Olay 45 saniye içinde oldu. Küfür ederek üstüme yürüdü. Poşetteki silah onun kıyafetine takıldı. Duracak sandım suratıma baktı, silaha baktı bana bir adım daha gelince patladı. Silah kazara patladı. Vurulduğunu anlamadım" dedi. Velit Bakır'ın düşmesi sonrasında vurulduğunu anladığını söyleyen Turan, kaçmak isterken yakalandığını belirtti. 

"KAÇMAYA ÇALIŞTI"

Ölen Velit Bakır'ın eşi Nesrin Bakır ise "Canım ceviz çekti, toplam 5 ceviz yoktu. Bir ya da iki tane kırmadan kapı çaldı. Kapıyı eşim açtı. Adam dedi ki 'Bu ne gürültü', eşim de 'Ceviz kırıyoruz' dedi. 'Buyur sen de ye' dedim o da 'Niye gürültü yapıyorsun' diye cevap verdi. Eşim de 'Siz bütün gün gürültü yapıyorsun biz bir şey diyor muyuz' dedi. Elinde poşeti görmüştük. Eli tetikteydi, eşimin göğsüne silahı değdirdi, silahı patlattı. Eşim vurulunca direkt düştü. Bağırdım. Sanık yukarı çıkmadan kaçmaya çalıştı. Yan komşum kaçamadan tuttu" diyerek sanıktan şikayetçi oldu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Turan'ı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında indirim uygulamayan mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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