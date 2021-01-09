Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Cadde ve sokaklar sakin
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Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Cadde ve sokaklar sakin

09.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:53

Son dakika habere göre Ytip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çanakkale'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Ytip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çanakkale'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Cadde ve sokaklar sakin
Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Cadde ve sokaklar sakin
Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Cadde ve sokaklar sakin
Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Cadde ve sokaklar sakin

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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