Son dakika gündem: ÇANAKKALE - Cadde ve sokaklar sakin
09.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:53
Son dakika habere göre Ytip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çanakkale'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
Ytip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çanakkale'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel