Son dakika gündem: Bursa'da kaybolan alzaymır hastası bulundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası, jandarma ekiplerince bulundu.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki alzaymır hastası, jandarma ekiplerince bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Yeşiller Mahallesinde ikamet eden Halil Çakir, saat 17.00 sıralarında evinden ayrıldı.

Yakınları tüm aramalarına rağmen yaşlı adamı bulamayınca durumu, Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Jandarma ekipleri, yaptıkları çok yönlü aramalar neticesinde Çakir'i kırsal mahallenin yaklaşık 3 kilometre uzağındaki ormanlık alanda sağ olarak buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Sak