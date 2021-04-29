Burdur'da iş yerinde tüfekle öldürülen kadının cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle öldürülen kadının cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle öldürülen kadının cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Öldürülen evli ve iki çocuk annesi 28 yaşındaki Hatice Işık'ın cenazesinin Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisi tamamlandı.

Genç kadının cenazesi eşi Mehmet Işık ve yakınları tarafından alındı.

Cenazenin Bucak ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olay sırasında şarküteride bulunan Mehmet Işık'ın zanlıya müdahale ettiği belirtildi.

Karayvatlar Mahallesi'ndeki bir şarküteride çalışan Hatice Işık, iş yerine gelen R.T. tarafından dün tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybetmiş, olayın ardından kaçan zanlı, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş