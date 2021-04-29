Burdur'da iş yerinde tüfekle öldürülen kadının cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Burdur'da iş yerinde tüfekle öldürülen kadının cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı

Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Burdur'un Bucak ilçesinde çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle öldürülen kadının cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle öldürülen kadının cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Öldürülen evli ve iki çocuk annesi 28 yaşındaki Hatice Işık'ın cenazesinin Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisi tamamlandı.

Genç kadının cenazesi eşi Mehmet Işık ve yakınları tarafından alındı.

Cenazenin Bucak ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olay sırasında şarküteride bulunan Mehmet Işık'ın zanlıya müdahale ettiği belirtildi.

Karayvatlar Mahallesi'ndeki bir şarküteride çalışan Hatice Işık, iş yerine gelen R.T. tarafından dün tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybetmiş, olayın ardından kaçan zanlı, gözaltına alınmıştı.

Burdur'da iş yerinde tüfekle öldürülen kadının cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı
Burdur'da iş yerinde tüfekle öldürülen kadının cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı
Burdur'da iş yerinde tüfekle öldürülen kadının cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı
Burdur'da iş yerinde tüfekle öldürülen kadının cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Meral Akşener Ruhsar Pekcan Adnan Menderes
Magazin Özcan Deniz Hakan Altun Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Gökhan Töre Rıza Kayaalp Ünal Karaman Özgür Yankaya Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Burdur'da iş yerinde tüfekle öldürülen kadının cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:14:28. #1.15#

title