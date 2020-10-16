Son dakika gündem: Burdur'da bir köy karantinaya alındı
16.10.2020 20:45 | Son Güncelleme: 16.10.2020 20:49
Son dakika gelişmesine göre Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
İlçeye bağlı Seydiköy'de, Kovid-19 vakaları tespit edildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Karantinaya alınan köyde jandarma ekipleri önlem aldı, köyün giriş ve çıkışı bariyer ve toprakla kapatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk