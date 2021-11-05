Son dakika gündem: Başkentte eski başbakanlardan Bülent Ecevit için fotoğraf sergisi açıldı

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Ecevitçi Arayış Platformunca eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in vefatının 15'inci yılı dolayısıyla "Siyasi Yaşamda Onurlu 50 Yıl" fotoğraf sergisi açıldı.

Çankaya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışı, eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, eski MHP Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, Ecevitçi Arayış Platformu Yöneticisi Ahmet Unutmaz, Sosyal Demokrasi Derneği Genel Başkanı Sami Doğan ve davetlilerin katılımıyla yapıldı.

Sezer, açılışta yaptığı konuşmada, Ecevit'in 50 yıllık siyasi hareketinin, onurlu, kararlı ve net bir yürüyüş olduğunu belirterek "O yürüyüş Türkiye'de insanların refah, huzur içerisinde her görüşten, her inançtan insanın birlikte yaşayabilmesini, karnı tok, adalet ve demokrasi içerisinde yaşayabilmesini sağlayacak bir çalışmanın ürünüydü." dedi.

Ecevit'in aynı zamanda gazeteci, yazar, şair ve devlet adamı olduğunu kaydeden Sezer, "O şiirlerini çiçeğe, böceğe, Rahşan Ecevit'e, topluma, demokrasiye yazdı ama çok zaman toplumsal olaylara da şiirlerinde değindi." ifadesini kullandı.

Sezer, Ecevit'in "Madımak" şiirinin bir bölümünü okudu.

Konuşmaların ardından, fotoğraf sergisinin hazırlığında emeği geçenlere plaket takdim edildi.

Bülent Ecevit'in çocukluk, gençlik, eşi Rahşan Ecevit ile siyasi hayatının önemli anlarına ilişkin 80'i aşkın fotoğrafın yer aldığı sergi, 14 Kasım'a kadar açık kalacak.

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