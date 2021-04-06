Son dakika gündem: Başkan Şeker: "Akın akın Mut'a gelecekler"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Başkan Şeker: "Akın akın Mut'a gelecekler"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Başkan Şeker: 'Akın akın Mut'a gelecekler'

Gelen son dakika haberlerine göre Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, yatırım imkanlarıyla ilçenin cazibesinin arttığını söyledi.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, yatırım imkanlarıyla ilçenin cazibesinin arttığını söyledi.

Başkan Şeker, basınla bir araya geldiği kahvaltıda 24 aylık icraatını değerlendirdi. Bu göreve Mut'a hizmet aşkı için geldiğini belirten Şeker, "Esnaf borcumuz hemen hemen hiç kalmadı. Devlete olan borcumuz da aylık düzenli olarak ödeniyor" dedi.

24 aylık süre içerisinde araç filosuna 14 yeni araç kazandırdıklarını belirten Başkan Şeker, "56 tane hem spor aletli hemde çocuklarımızın eğlenebileceği park yaptık. Kilometrelerce bahçe yolu yaptık. Tarım Müdürlüğü aracılığıyla 16 köye çok yüklü miktarda sulama borusu desteğimiz oldu. Köylerin her türlü sorununda varız. İmam evi, cami, cami minaresi, 17 tane köprü yaptık. Bu 24 aylık hizmet süreç içerisinde 3 ay gibi bir süre içerisinde Karekşi, Yerköprü, Alahan, Darısekisi gibi yerlerin tahsisini aldık. Şu anda 6 tane projemiz var. O projelerden bir tanesi hazırladık hemen hemen bitti ödeneğide hazır. Mesela darı sekisinin etrafını çevirerekten 8-16 arasında bir çeşme, ahşaptan bir kahvehane yapıp orayı faaliyete geçireceğiz. Bugün aktif halde 30 dan fazla aracımız kiralama yöntemiyle Mut halkına hizmet vermekte. Soğuk asfalt şantiyesi park yönetim tesisi işlemleri tamamladık. Sadece belediyemize ait bir arsamız olmadığından dolayı şimdi arsa üretme çalışmalarındayız. Göreve başladığımız günden beri bir gün olsun taviz vermeden halkımızın sürekli yanında olduk" diye konuştu.

Göreve geldikten sonra ilçeye 8 civarında zeytinle ilgili fabrikasyon sistem kurulduğunu anlatan Başkan Şeker, "Desteğimizle şu anda Mut'a kurutma tesisi ve hava deposu da yapılmakta. Devletimizin bu konuda zaten inanılmaz bir desteği var. Bu destekler sayesinde de Mut ben öyle tahmin ediyorum ki 3-5 sene içerisinde fabrikasyon sistemde kendi ürünlerimizi işlemede çok önde olacağına inanıyorum. Organize Sanayi Bölgesinin elektrik hattı haziran ayında bitecek. Parseller yapıldı yolları belirlendi. Şuanda 57 başvuru var. Dolaysıyla buraya akın akın insanların geleceğini düşünüyorum. Yani organize işsizliğe çözümde insanlara istihdam kaynağı olabilmede en büyük alternatif diye düşünüyorum" dedi. - MERSİN

Son dakika gündem: Başkan Şeker: 'Akın akın Mut'a gelecekler'
Son dakika gündem: Başkan Şeker: 'Akın akın Mut'a gelecekler'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Yaşar Güler Cahit Özkan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Başkan Şeker: "Akın akın Mut'a gelecekler" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 09:43:45. #1.16#
title