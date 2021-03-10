Son dakika gündem: Başkan Erdem çocuklara belediye hizmetlerini anlattı
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Son dakika gündem: Başkan Erdem çocuklara belediye hizmetlerini anlattı

10.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:25
Son dakika gündem: Başkan Erdem çocuklara belediye hizmetlerini anlattı

Edinilen son dakika haberine göre Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Potansiyel Üstün Yetenekliler Araştırma ve Eğitim Merkezi öğrencileriyle bir araya gelerek, belediye hizmetlerini ve Nilüfer Belediyesi'nin insan odaklı çalışmalarını anlattı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Potansiyel Üstün Yetenekliler Araştırma ve Eğitim Merkezi öğrencileriyle bir araya gelerek, belediye hizmetlerini ve Nilüfer Belediyesi'nin insan odaklı çalışmalarını anlattı.

Potansiyel Üstün Yetenekliler Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile buluştu. Çevrimiçi buluşmada bir araya geldi. Hayat Bilgisi dersinde Cumhurbaşkanı, valililik ve kaymakamlıkların görev ve yetkileri hakkında bilgi alan çocuklar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile de tanıştı. Çocuklara, Nilüfer Belediyesi'nin insan odaklı projeleri ve hizmetlerini örnekler vererek anlatan Başkan Turgay Erdem, çocukların ilettiği fikirleri de değerlendireceklerini belirtti.

Nilüferliler'e daha huzurlu bir hayat sunmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başkan Erdem, "Çocuklar, gençler, yaşlılar, emekçiler gibi her kesime dokunan birçok alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çocuklarımız için kütüphaneler açarak, daha bir ortamda eğitim almaları için okullara da büyük destek veriyoruz. Gençlerimizin ve olgun gençlerimizin yeteneklerini geliştirebilecekleri ve sosyal alanda çalışmalar yapabilecekleri alanlar oluştur, atölyeler düzenliyoruz" dedi.

Gelecek kuşaklara temiz, yeşil ve sağlıklı bir çevre bırakmayı hedeflediklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu kapsamda yaptıkları çalışmaları da paylaştı. Gelen sorular üzerine Gezici Kütüphane ve Mini Bostan projelerini de anlatan Başkan Turgay Erdem, Mini Bostan'ı şehrin çeşitli noktalarında yaygınlaştırarak, çocukların küçük yaşlardan itibaren tarımla iç içe olmalarını hedeflediklerini söyledi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Mini Bostan ile çocukların küçük yaşlardan itibaren tarımla iç içe olmalarını istiyoruz. Bu alanlara çocuklarla birlikte sebze fideleri ekerek, ürünlerin nasıl yetiştiğini görmelerini ve hasat zamanı da ürünleri birlikte toplamayı arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çocuklar tarafından tasarlanan ve yakın zamanda açılacak olan "Çocuk Sokağı" projesini de detaylarıyla anlattı. - BURSA

Son dakika gündem: Başkan Erdem çocuklara belediye hizmetlerini anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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