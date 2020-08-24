Son dakika gündem: Balık tutmaya gittiği gölde ölü bulundu Son dakika haberi: ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yaşayan Hacı İbrahim Eryılmaz (50), balık tutmak için gittiği Beyşehir Gölü kıyısında ölü bulundu.

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yaşayan Hacı İbrahim Eryılmaz (50), balık tutmak için gittiği Beyşehir Gölü kıyısında ölü bulundu. Eryılmaz'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Gedikli köyü, Mada Adası, Çatal mevkisinde meydana geldi. Balık avlamak için göle giden Hacı İbrahim Eryılmaz'dan bir süre sonra haber alamayan yakınları, göl kenarına gitti. Eryılmaz'ı kıyıda hareketsiz halde bulan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Eryılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna götürülen Eryılmaz'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA