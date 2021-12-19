Son dakika gündem: Bakan Soylu, Kilis'te 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı

Bakan Soylu, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Kilis'e geldi. Kilis Valiliği'ni ziyaret eden Soylu, şeref defterini imzaladı. Bakan Soylu daha sonra 'Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra, bakan yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Ali Çardakçı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kilis Valisi Recep Soytürk, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve diğer yetkililer katıldı.

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