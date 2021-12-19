Son dakika gündem: Bakan Soylu, Kilis'te 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Kilis'te 'Güvenlik Toplantısı' yapıldı.
Bakan Soylu, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Kilis'e geldi. Kilis Valiliği'ni ziyaret eden Soylu, şeref defterini imzaladı. Bakan Soylu daha sonra 'Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra, bakan yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Ali Çardakçı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kilis Valisi Recep Soytürk, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve diğer yetkililer katıldı.Toplantı, basına kapalı devam etti.- Kilis