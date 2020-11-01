Son dakika haber: BAHÇELİEVLER'DE APARTMAN DAİRESİNDE PATLAMA ... KİRACI GENÇ KADIN ÖLDÜ
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Son dakika haber: BAHÇELİEVLER'DE APARTMAN DAİRESİNDE PATLAMA ... KİRACI GENÇ KADIN ÖLDÜ

01.11.2020 12:42 | Son Güncelleme: 01.11.2020 12:58
Son dakika haber: BAHÇELİEVLER'DE APARTMAN DAİRESİNDE PATLAMA ... KİRACI GENÇ KADIN ÖLDÜ

Son dakika haberleri... BAHÇELİEVLER'de sabah saatlerinde bir apartmanın ikinci katından patlama sesi duyuldu.

BAHÇELİEVLER'de sabah saatlerinde bir apartmanın ikinci katından patlama sesi duyuldu. Doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği üzerinde durulan patlamada, evde tek başına yaşayan kiracı genç kadın hayatını kaybetti.

Patlama sabah saat 09.00 sıralarında  Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 4. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede, iddialara göre, doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından da dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ardından sağlık ekipleri dairede kiracı olarak tek başına yaşayan 31 yaşındaki Fatma Mavi'ye ilk müdahaleyi yaptı. Medya sektöründe çalışan Fatma Mavi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve bina içinde geniş çaplı bir araştırma yaptı. Fatma Mavi'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerindeki bazı itfaiye yetkilileri patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynaklanmış olabileceğini söylediler.

Olay yerine gelen ev sahibi Nevin Pekkuru, "Sabah bana telefon geldi evinizde patlama oldu diye. Ben de inanamadım, komşumu arayınca böyle bir olayın olduğunu söylediler. Tek başına yaşıyordu, nişanlıydı, nişanlısından ayrıldığını biliyorum. Kızcağıza çok üzüldüm, çok şeker bir kızdı.ö dedi. Fatma Mavi ile aynı apartmanda yaşayan komşusu da, "Yatıyorduk, pat diye bir ses geldi. Koştuk dışarı" dedi. Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme sürüyor. 

- İstanbul

Son dakika haber: BAHÇELİEVLER'DE APARTMAN DAİRESİNDE PATLAMA ... KİRACI GENÇ KADIN ÖLDÜ
Son dakika haber: BAHÇELİEVLER'DE APARTMAN DAİRESİNDE PATLAMA ... KİRACI GENÇ KADIN ÖLDÜ
Son dakika haber: BAHÇELİEVLER'DE APARTMAN DAİRESİNDE PATLAMA ... KİRACI GENÇ KADIN ÖLDÜ
Son dakika haber: BAHÇELİEVLER'DE APARTMAN DAİRESİNDE PATLAMA ... KİRACI GENÇ KADIN ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serdar Altıntepe

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