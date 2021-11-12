Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye'nin her zaman yanında olacağını... - Haberler
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Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye'nin her zaman yanında olacağını...

AA / Ogün Duru - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev:

Edinilen son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye'nin her zaman yanında olacağını gösterdi"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye'nin her zaman yanında olacağını gösterdi"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Zengezur koridoru Türk dünyasını birbirine bağlayacak ve bizleri Avrupa'ya bağlayacak'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Zengezur koridoru Türk dünyasını birbirine bağlayacak ve bizleri Avrupa'ya bağlayacak"

 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Bugün Türk dünyası ülkeleri arasında ortak bir vizyonumuz var. Bu ortak vizyonun sağlam bir temele oturması...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Bugün Türk dünyası ülkeleri arasında ortak bir vizyonumuz var. Bu ortak vizyonun sağlam bir temele oturması...

AA / Ogün Duru - Son Dakika Haberleri

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