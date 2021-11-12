Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye'nin her zaman yanında olacağını...
Edinilen son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye'nin her zaman yanında olacağını gösterdi"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye'nin her zaman yanında olacağını gösterdi"
AA / Ogün Duru - Son Dakika Haberleri
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