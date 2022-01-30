Son dakika gündem: Arkadaşını 3'lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Arkadaşını 3'lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş (2)

Demirören Haber Ajansı, Süleyman Ekin - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Arkadaşını 3'lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş (2)

Son dakika haber: AĞABEYDEN KUMPAS İDDİASIAntalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Kadir Demir'in cenazesini teslim almak üzere Ankara'dan gelen ağabeyi Cem Demir, bir süre ağladı.

AĞABEYDEN KUMPAS İDDİASI

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Kadir Demir'in cenazesini teslim almak üzere Ankara'dan gelen ağabeyi Cem Demir, bir süre ağladı. Demir'i arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Kardeşine pusu kurulup öldürüldüğünü öne süren Cem Demir, "Olay anlatıldığı gibi değil. Kadir yıllardır Antalya Side'nin fotoğrafını çekerek dünyaya tanıttı. Gittiği bütün ülkelerde Türkiye'yi tanıtmış birisi. Bu insanlar cinayete kılıf uyduruyor" dedi.

Kadir Demir'in cenazesinin, Ankara'da Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Süleyman EKİN/ANTALYA,


Son dakika gündem: Arkadaşını 3'lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş (2)

Son dakika gündem: Arkadaşını 3'lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş (2)

Son dakika gündem: Arkadaşını 3'lü ilişkide sert davrandığı için öldürmüş (2)

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Güncel

Antalya Adli Tıp Kurumu, Cem Demir, Antalya, Ankara, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title