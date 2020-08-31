Son dakika gündem: ANTALYA Zemin katta çıkan yangın tüm binayı sardı

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Zemin katta çıkan yangın tüm binayı sardı

ANTALYA'da 4 katlı bir apartmanın zemin katında çıkan yangında alevler tüm binayı sardı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesi 2967 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Zemin katta bulunan daireden duman ve alev yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın zemin katının oturma odasında çıkan yangında alevler ve duman tüm binayı sardı. Bina sakinleri korkuyla kendilerini dışarıya attı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı.

Alevlerden dolayı, üst katın balkon kısmında yer alan çamaşırlar kullanılamaz hale gelirken, aynı dairenin pencere camları ise kırıldı.

Binadan çok büyük duman çıktığını ifade eden Yusuf Yıldıran, "Dumandan mahalle etkilendi, baya bir duman vardı. Alevler çok yüksekti. Herkes panik oldu. Yangını söndürmeye çalışıyorlardı ancak başarılı olamadılar. İtfaiye ekipleri gelince yangın söndürüldü" dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA