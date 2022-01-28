Son dakika gündem: Ankara'da yabancı uyruklu 3 terörist yakalandı - Haberler
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Son dakika gündem: Ankara'da yabancı uyruklu 3 terörist yakalandı

AA, Aykut Karadağ - Güncel
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Son dakika gündem: Ankara'da yabancı uyruklu 3 terörist yakalandı

Son dakika haberler: Ankara'da düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 3 terörist tutuklandı.

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 3 terörist tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı olduklarını tespit ettikleri teröristlerin Ankara'daki adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye'de bulundukları yıllarda PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı belirlenen yabancı uyruklu E.E, C.H.E. ve H.A. yakalandı.

Aramalarda örgütsel faaliyetlere ilişkin fotoğraflar ve videolar ele geçirildi.

Teröristler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika gündem: Ankara'da yabancı uyruklu 3 terörist yakalandı

Son dakika gündem: Ankara'da yabancı uyruklu 3 terörist yakalandı

Son dakika gündem: Ankara'da yabancı uyruklu 3 terörist yakalandı

Son dakika gündem: Ankara'da yabancı uyruklu 3 terörist yakalandı

AA / Aykut Karadağ - Güncel

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