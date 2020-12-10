Son dakika gündem: Amatör olta balıkçılarından sosyal mesafeli balık avı
10.12.2020 12:40 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:45
Son dakika habere göre İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Galata köprüsündeki amatör olta balıkçıların aralarına mesafe koyarak önlem aldıkları, maske ve hijyen kurallarına uydukları görüldü.
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Galata köprüsündeki amatör olta balıkçıların aralarına mesafe koyarak önlem aldıkları, maske ve hijyen kurallarına uydukları görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil