Son dakika gündem: Amatör olta balıkçılarından sosyal mesafeli balık avı
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Son dakika gündem: Amatör olta balıkçılarından sosyal mesafeli balık avı

10.12.2020 12:40 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:45

Son dakika habere göre İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Galata köprüsündeki amatör olta balıkçıların aralarına mesafe koyarak önlem aldıkları, maske ve hijyen kurallarına uydukları görüldü.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Galata köprüsündeki amatör olta balıkçıların aralarına mesafe koyarak önlem aldıkları, maske ve hijyen kurallarına uydukları görüldü.

Son dakika gündem: Amatör olta balıkçılarından sosyal mesafeli balık avı
Son dakika gündem: Amatör olta balıkçılarından sosyal mesafeli balık avı
Son dakika gündem: Amatör olta balıkçılarından sosyal mesafeli balık avı
Son dakika gündem: Amatör olta balıkçılarından sosyal mesafeli balık avı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 12:45:40. #1.15#
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