Son dakika gündem: Amasya'da Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı
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Son dakika gündem: Amasya'da Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

04.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:40
Son dakika gündem: Amasya'da Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

Son dakika haberi... Amasya'nın Göynücek ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Karayakup köyünde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu, köy içinde de sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.

Ayrıca, ilçede perşembe günleri kurulan halk pazarının, ikinci bir emre kadar kapatıldığı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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