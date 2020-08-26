Son dakika gündem: Alanya'da çalınan motosiklet ve papağan bulundu Son dakika haberine göre Alanya ilçesinde çalınana motosiklet ve papağan polis ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Alanya ilçesinde çalınana motosiklet ve papağan polis ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bektaş Mahallesi'nde önce bir motosikleti ardından iş yerinin önündeki papağanı çalarak kaçan şüphelinin A.O.B. (20), olduğunu belirledi. Şüpheli, Saray Mahallesi'ndeki bir evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan motosiklet ve papağanın sahiplerine teslim edildiği öğrenildi. Öte yandan A.O.B'nin motosikleti çalma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde zanlının motosikleti alarak olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor. Kaynak: AA