Akraba iki aile arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı
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Akraba iki aile arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

24.12.2020 21:19 | Son Güncelleme: 24.12.2020 22:18
Akraba iki aile arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 19 yaşındaki Süleyman Çinpolat öldü, 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 18 Aralık'ta ilçenin kırsalındaki Binboğa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet olan akraba iki aile arasında tartışa çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

OĞLU ÖLDÜ, BABA YOĞUN BAKIMDA

Yaralılardan durumu ağır olan Müslüm Çinpolat (53) ile oğlu Süleyman Çinpolat, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım serviste tedavi altına alınan yaralılardan Süleyman Çinpolat, 6 gün süren yaşam mücadelesine yenik düşerek bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Babasının sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında S.Ç, T.Ç, C.Ç, M.Ç, B.Ç. ve Ş.Ç. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Kavgada yaralanan diğer 4 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Akraba iki aile arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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