Son dakika gündem: Ahırlı ilçesinde sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika habere göre Konya'nın Ahırlı ilçesinde, beton sulama kanalına düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Konya'nın Ahırlı ilçesinde, beton sulama kanalına düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Akkise Mahallesi'nde vatandaşlar, DSİ'ye bağlı Beyşehir-Suğla-Apa (BSA) sulama kanalına düşen bir köpeğin havlama sesleri üzerine durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, halatlar yardımıyla köpeği sulama kanalından çıkardı.
Yapılan kontrolün ardından sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan köpek salıverildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay