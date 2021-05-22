Son dakika gündem: Ahırlı ilçesinde sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Ahırlı ilçesinde sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika gündem: Ahırlı ilçesinde sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Fatih Atalay - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Konya'nın Ahırlı ilçesinde, beton sulama kanalına düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Konya'nın Ahırlı ilçesinde, beton sulama kanalına düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Akkise Mahallesi'nde vatandaşlar, DSİ'ye bağlı Beyşehir-Suğla-Apa (BSA) sulama kanalına düşen bir köpeğin havlama sesleri üzerine durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, halatlar yardımıyla köpeği sulama kanalından çıkardı.

Yapılan kontrolün ardından sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan köpek salıverildi.

Son dakika gündem: Ahırlı ilçesinde sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika gündem: Ahırlı ilçesinde sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay

İsrail'e darbe üstüne darbe! Filistinliler SİHA fabrikasında üretimi durdurdu
İsrail'e darbe üstüne darbe! Filistinliler SİHA fabrikasında üretimi durdurdu
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor-1
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yanıyor-1
Son dakika haberi | Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Sergen Yalçın Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Ahırlı ilçesinde sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 13:09:55. #1.16#

title