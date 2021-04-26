Son dakika haberleri: AĞRI'DA AKRABA İKİ AİLE ARASINDA İFTAR VAKTİ ARAZİ KAVGASI: 1 ÖLÜ, 12 YARALI
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Son dakika haberleri: AĞRI'DA AKRABA İKİ AİLE ARASINDA İFTAR VAKTİ ARAZİ KAVGASI: 1 ÖLÜ, 12 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre AĞRI'nın Patnos ilçesine bağlı Karatoklu köyünde akraba iki aile arasında arazi sebebiyle iftar vakti çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi de yaralandı.

AĞRI'nın Patnos ilçesine bağlı Karatoklu köyünde akraba iki aile arasında arazi sebebiyle iftar vakti çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi de yaralandı.

Kavga Patnos ilçesine bağlı Karatoklu köyünde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma iftara 6 dakika kala büyük bir kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş, sopa ve silahla saldırdı. Kavgada Ömer Eskin olay yerinde hayatını kaybederken Feridun, Şahin, Vedat, Ahmet, Ömer Faruk, Hayrettin, Süleyman, Yusuf, Abdullah, Yusufcan, Ömer, Mehmet Faruk Eskin yaralandı. Köye gelen ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavga sonrası jandarma soruşturma başlatırken, iki aile fertleri arasında yeni bir olayın çıkmaması için köyde geniş güvenlik önlemi alındı.

Son dakika haberleri: AĞRI'DA AKRABA İKİ AİLE ARASINDA İFTAR VAKTİ ARAZİ KAVGASI: 1 ÖLÜ, 12 YARALI
Son dakika haberleri: AĞRI'DA AKRABA İKİ AİLE ARASINDA İFTAR VAKTİ ARAZİ KAVGASI: 1 ÖLÜ, 12 YARALI
Son dakika haberleri: AĞRI'DA AKRABA İKİ AİLE ARASINDA İFTAR VAKTİ ARAZİ KAVGASI: 1 ÖLÜ, 12 YARALI
Son dakika haberleri: AĞRI'DA AKRABA İKİ AİLE ARASINDA İFTAR VAKTİ ARAZİ KAVGASI: 1 ÖLÜ, 12 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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