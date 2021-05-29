Son dakika gündem: Ağaçtan düşen yavru karga, itfaiye merdiveniyle yuvasına konuldu
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Son dakika gündem: Ağaçtan düşen yavru karga, itfaiye merdiveniyle yuvasına konuldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre TOKAT'ta, ağaçtaki yuvasından düşen yavru karga, itfaiye ekiplerince yerine konuldu.

TOKAT'ta, ağaçtaki yuvasından düşen yavru karga, itfaiye ekiplerince yerine konuldu.

Turhal ilçe merkezinde Gültekin Topçam Caddesi'nde yürüyüş yapan Saliha Uzun, yolda bir karga yavrusu olduğunu fark etti. Yavrunun ağaçtaki yuvadan düştüğünü düşünen Uzun, Turhal Belediyesi İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri sıcaktan etkilenen yavru kargaya su verdikten sonra merdiven yardımıyla ağaçtaki yuvasına konuldu.

Yavru karganın yuvasına konulmasını sağlayan Saliha Uzun, "Çarşıdan gelirken kuşu kaldırımda buldum. Başka bir yerden buraya mı geldi yoksa ağaçtaki bir yuvadan mı düştüğünü anlamak için ağaca baktım. Ağaçtaki yuvayı görünce Turhal Belediyesi itfaiyesini aradım. Bırakıp gidemedim kuşu yerde. Sağ olsunlar aradıktan kısa bir süre sonra itfaiye ekipleri geldiler. Su içirdikten sonra yuvasına bıraktılar" dedi.

Son dakika gündem: Ağaçtan düşen yavru karga, itfaiye merdiveniyle yuvasına konuldu
Son dakika gündem: Ağaçtan düşen yavru karga, itfaiye merdiveniyle yuvasına konuldu
Son dakika gündem: Ağaçtan düşen yavru karga, itfaiye merdiveniyle yuvasına konuldu
Son dakika gündem: Ağaçtan düşen yavru karga, itfaiye merdiveniyle yuvasına konuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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