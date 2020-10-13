Son dakika gündem: Ağaca çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı
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Son dakika gündem: Ağaca çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı

13.10.2020 23:38 | Son Güncelleme: 13.10.2020 23:42
Son dakika gündem: Ağaca çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı

Gelen son dakika haberine göre DÜZCE'de, orta refüjde bulunan ağaca çarpan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı Kaza saat 22.30 sıralarında, D-655 Kara yolu Beyciler sapağı mevkisinde meydana geldi.

DÜZCE'de, orta refüjde bulunan ağaca çarpan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı 

Kaza saat 22.30 sıralarında, D-655 Kara yolu Beyciler sapağı mevkisinde meydana geldi. Akçakoca istikametine giden Berkay Üstün yönetimindeki 81 DJ 353 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Otomobil devrilirken, ağaç kökünden kırıldı. Kazada Berkay Üstün, Serkan Üstün ve Yasin Yeşilyurt yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan 3 kişiyi Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Son dakika gündem: Ağaca çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı
Son dakika gündem: Ağaca çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı
Son dakika gündem: Ağaca çarpan otomobil devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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