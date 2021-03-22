Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da trafik çalıştayı yapıldı
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Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da trafik çalıştayı yapıldı

22.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:41
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da trafik çalıştayı yapıldı

Son dakika gündem haberine göre Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik çalıştayı düzenlendi.

Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik çalıştayı düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Kamil Miras Anadolu Lisesi'nin konferans salonundaki çalıştayda yaptığı konuşmada, kentteki trafik kazalarının "en çok" Çay-Dinar arasında meydana geldiğini belirterek bu güzergahın duble yola çevrilmesi gerektiğini belirtti.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Ali Gören de, yaptığı sunumda son 5 yılda Afyonkarahisar'da 95 ölümlü trafik kazası meydana geldiğini ifade etti.

Çalıştay, trafik ile ilgili kurumların temsilcilerinden görüş ve önerilerin alınmasıyla sona erdi.

Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı trafik birim yetkilileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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