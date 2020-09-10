Son dakika gündem: Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika gündem: Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Son dakika gündem: Adıyaman'da trafik kazası: 3 yaralı
10.09.2020 23:19 | Son Güncelleme: 10.09.2020 23:22

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Çevik idaresindeki 02 KA 595 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 1'inci kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü Çevik ile araçta bulunan Sezgin Dinçer ve Abdurrahim Aydın yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevik'in ağır yaralı olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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